В США нашли окаменелости самых древних летучих мышей в истории

Им 52 миллиона лет.

Два окаменелых скелета летучих мышей, обнаруженные в западной части Вайоминга, представляют собой новый вид и являются самыми старыми окаменелостями этих рукокрылых.

На удивление полные доисторические скелеты вида Icaronycteris gunnelli позволяет изучить буквально все кости животных. Палеонтологи обнаружили их среди известняковых пород, которые образовались в виде озерных отложений около 52,5 миллионов лет назад.

Скелеты нескольких других видов летучих мышей, в том числе еще одного из рода Icaronycteris, найденные в тех же известняках, известных как формация Грин-Ривер, сохранились как минимум на 40 сантиметров выше новых окаменелостей и, таким образом, они моложе. Трудно оценить, насколько именно, потому что исследователи не знают, как быстро накапливались отложения с течением времени, отмечает палеонтолог Тим Ритберген из Центра биоразнообразия Naturalis.

Анализ скелетов показывает, что I. gunnelli был низкорослым представителем своего рода. Размах крыльев этого вида, обычно оцениваемый по длине костей предплечья, почти на 7 процентов меньше, чем у ближайшего известного крылатого сородича. Ученые говорят, что эти летучие мыши при жизни весили от 22,5 до 28,9 граммов – примерно вдвое легче, чем теннисный мяч.

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По словам Чжэ-Си Луо, палеонтолога из Чикагского университета, не участвовавшего в исследовании, расположение костей в задних конечностях I. gunnelli предполагает, что, как и многие современные летучие мыши, они висели вниз головой, когда устраивались на ночлег.

«Поскольку найденные скелеты похожи на скелеты некоторых современных летучих мышей, мы не приблизились к пониманию того, от какого типа существ произошли летучие мыши», – говорит Брок Фентон, палеонтолог позвоночных из Университета Западного Онтарио в Канаде.