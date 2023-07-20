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В США научились эффективнее принимать инопланетные сигналы

Фото: Unsplash

Ученые сочли технику посланий внеземных цивилизаций схожей с земной.

Специалисты Калифорнийского университета (США) создали технологию, позволяющую более точно принимать сигналы из космоса. В основе поиска таких сигналов (техносигнатур) лежит определение наличия и характера так называемых «мерцаний», которые возникают в турбулентной ионизированной плазме межзвездной среды.

«Мерцаниями» ученые называют люминесценции, возникающие в ходе взаимодействия среды с ионизирующим излучением. Высокотехнологичный замер этого показателя позволяет точнее выявлять источник и минимизировать влияние на приемник антропогенных помех.

Специалисты предполагают, что представители внеземных цивилизаций могут применять те же сигналы, что и люди на Земле. Однако излучение устройств, созданных людьми, может затруднять прием сигналов из космоса. Именно поэтому американские специалисты решили улучшить способы поиска внеземных сигналов и сделать их устойчивее к антропогенным радиочастотным помехам.

«Исходя из относительной легкости, с которой наша собственная цивилизация производит непрерывные сигналы с шириной в герц, мы ожидаем, что внеземные цивилизации будут аналогичным образом излучать узкополосные сигналы», — заключили ученые из Калифорнийского университета.

Ранее сообщалось, что разведсообщество США заявило о росте числа случаев наблюдений неопознанных летающих объектов (НЛО) военнослужащими.

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