В США опровергли популярную теорию о происхождении Лох-несского чудовища

Ранее загадочного жителя озера в Шотландии предложили считать гигантским угрем.

Американский ученый Флой Фоксон опроверг общепринятую теорию, объясняющую происхождение легендарного чудовища из озера Лох-Несс в Шотландии. Согласно этой теории, чудовище, которое, по мнению конспирологов, живет в озере, является всего-навсего огромным угрем.

Профессор Нил Джеммел из университета Отаго (Новая Зеландия) даже сформулировал целую «гипотезу угря». Он считает, что загадочная Несси (так называют существо из Лох-Несса) — это гигантский угорь, который может достигать двух метров в длину. По словам Геммеля, такие угри — это «настоящие монстры».

Ранее ученые взяли 250 проб воды в разных частях озера и изучили состав обнаруженной в ней ДНК. Проанализировав данные, они тщательно каталогизировали все живые виды, обитающие в озере. В итоге биологи пришли к выводу, что никаких крупных животных там нет и, скорее всего, никогда не было. Никаких следов плезиозавра или любой другой доисторической рептилии найдено не было. Даже крупные рыбы, вроде осетра или сома, в озере не водились. Ученые опровергли и версию о невесть как заплывшей гренландской полярной акуле.

Но Джеммел тогда зацепился за то, что все существа, обитающие в озере, неизбежно оставляют в воде фрагменты ДНК – в виде чешуи, частичек кожи, перьев или мочи.

«Мы не нашли в анализах ДНК никаких следов существа, даже отдаленно похожего на динозавра, так что, извините, мне кажется, что версия с плезиозавром несостоятельна.

Но в воде очень много ДНК угря. В Лох-Нессе водится много этих животных, мы нашли ДНК в образцах из всех частей озера. Количество генетического материала позволяет предположить, что угри в озере достигают огромных размеров. Мы не можем исключать, что существо, которое люди здесь видели и которое считают лох-несским чудовищем – это именно угорь», – говорил Джемелл.

Другой исследователь, Джейсон Гилкрист из университета Нейпир (Эдинбург, Шотландия) предполагает, что Несси, которую якобы видели в озере Лох-Несс, является или тюленем, или европейской выдрой.

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«В открытой воде трудно оценить размер, тем более туристы, которые приезжают на озеро Лох Несс, подсознательно хотят видеть чудовище», — отмечает Нейпир.

Между тем, по мнению другого ученого Флоя Фоксона, Несси вряд ли является угрем.

Согласно данным его расчетов, шанс увидеть даже метрового угря в озере составляет один к 50 тысячам. Если же предположить, что угорь каким-то образом достиг фантастической длины в десять метров, шанс увидеть подобное существо в Лох-Нессе практически равна нулю.

Поэтому Фоксон предполагает, что Несси вряд ли является угрем — в Европе они редко достигают метровой, а уж тем более двухметровой длины.

Озеро Лох-Несс в Шотландии Фото: Wikimedia Commons

Первое письменное упоминание об огромном загадочном существе в водах озера Лох-Несс встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. В новейшее время появились многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших животное, которое в 1933 году с подачи редактора газеты Inverness Courier назвали лох-несским чудовищем. Однако до сих пор не появилось ни одного доказательства его реального существования.

Ранее Флой Фоксон подошел с точки зрения математики к разгадке тайны снежного человека. Ученый проанализировал статические данные и пришел к выводу, что тысячи встреч с бигфутами и йети в Северной Америке на самом деле могли быть встречами с американскими черными медведями.