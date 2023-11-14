В США провели первую в истории полную пересадку глаза

Это настоящий медицинский прорыв.

Команда хирургов из Нью-Йорка провела первую в мире пересадку целого глаза. Эту процедуру многие называют прорывом в медицине, хотя пока неизвестно, сможет ли пациент когда-нибудь этим глазом видеть.

Пересадку осуществили жителю Арканзаса, который пережил удар током напряжением 7200 вольт в июне 2021 года. 46-летний Аарон Джеймс получил серьезные травмы: он потерял левый глаз, левую руку выше локтя, лишился носа и губ, передних зубов, части левой щеки и подбородка.

Его направили в NYU Langone Health, ведущий медицинский центр по трансплантации лица, который провел процедуру в конце мая. Трансплантация целого глаза уже давно является «Святым Граалем» медицинской науки, и, хотя исследователи добились определенных успехов на животных – им даже удалось восстановить частичное зрение — эта операция никогда прежде не проводилась на живом человеке.

«Это неизведанная территория, но мы с нетерпением ждем ее исследования», – сказал хирург Эдуардо Родригес, руководивший операцией.

Инновационная операция состоялась благодаря пересадке от донора, которому удалили часть лица лица и весь левый глаз (включая кровоснабжение и зрительный нерв).

Трансплантированный левый глаз выглядит очень здоровым, сказала офтальмолог сетчатки Вайдехи Дедания. В нем хорошее кровоснабжение, поддерживается нормальное давление и генерируется электрический сигнал, хотя Джеймс пока не может видеть. «Но у нас есть большие надежды», – добавила она.

Джеймса, чей правый глаз остался нетронутым, считали идеальным кандидатом, поскольку необходимость трансплантации лица означала, что ему в любом случае потребуются иммунодепрессанты – препараты, которые подавляют активность иммунной системы. Это означало, что попытка пересадки глаза будет целесообразна, даже если она будет иметь лишь косметическую ценность.

«Я снова могу чувствовать запах, я снова могу есть, ощущать вкус еды. Впервые за полтора года я поцеловал свою жену. Я хочу сейчас выйти на публику и могу не носить маску и не прикрываться. Я хочу, чтобы об этом узнало как можно больше людей, которые могут не знать об этом варианте – особенно о глазе. Даже если я не могу им видеть, это было лишь начало, так что, возможно, доктор Родригес сможет научиться чему-то другому в следующий раз», – Аарон Джеймс.

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Команда Нью-Йоркского университета в Лангоне заявила, что они использовали взрослые стволовые клетки, полученные из костного мозга, для ускорения восстановления нервов. По их словам, для восстановления зрения понадобится применить и другие передовые подходы, включая генную терапию, позволяющую использовать внутреннюю способность зрительного нерва к заживлению; использование устройства, называемого нервным бандажом, для защиты тканей; или использование устройств, которые улавливают сигналы и обходят поврежденный путь.

Фото: NYU Langone Health

«Мы добились большого прогресса в методах лечения, способствующих регенерации зрительного нерва, которые могут сопровождать трансплантацию глаза. Эти дополнительные методы лечения позволят донорскому глазу соединиться с мозгом и восстановить значимую зрительную функцию у слепых пациентов во всем мире», – сказал Джеффри Голдберг, который возглавляет аналогичные усилия в Институте глаз Байерса при Стэнфордском университете.