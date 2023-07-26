В США ученые испытали на крысах ультрагибкий микрозонд

При помощи него удалось пройти по сосудам от шеи до мозга грызунов.

Ученые из Стэндфордского университета (США) создали сверхгибкий эндоваскулярный зонд, позволяющий добираться до глубоких сосудов мозга и записывать нейронную активность. Аньци Чжан вместе с коллегами занялись созданием зонда, поскольку он может сыграть большую роль в развитии нейроинтерфейсов или интерфейсов «мозг-человек».

Такие интерфейсы помогают считывать активность мозга и направлять ее. Именно благодаря этому механизму человек, к примеру, получает возможность контролировать протезы или управлять парализованными конечностями.

Однако существует большая сложность: дело в том, что неинвазивные способы записи нейронной активности — такие, как электроэнцефалография или электрокортикография — не очень точны и эффективны лишь на поверхности мозга. Для регистрации активности отдельных нейронов или их групп в разных частях мозга электроды нужно имплантировать внутрь черепа. Это несет в себе такие риски, как повреждение мозга, кровотечение или воспаление.

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При этом подобраться к нейронам можно и по кровеносным сосудам, для чего и был создан сверхгибкий эндоваскулярный зонд. Устройство испытали на крысах — его вводили в мозг грызунов через сонную артерию, а затем регистрировали нейронную активность.

Как выяснилось, зонд не повредил крысиные сосуды и не вызвал воспаления. Кроме того, у него не оказалось побочных эффектов, которые обычно возникают при введении жестких эндоваскулярных зондов — к ним, среди прочего, относятся хронический венозный тромбоз и окклюзия.

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