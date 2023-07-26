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Russian Traveler 02/2023
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В США ученые испытали на крысах ультрагибкий микрозонд

Фото: Unsplash

При помощи него удалось пройти по сосудам от шеи до мозга грызунов.

Ученые из Стэндфордского университета (США) создали сверхгибкий эндоваскулярный зонд, позволяющий добираться до глубоких сосудов мозга и записывать нейронную активность. Аньци Чжан вместе с коллегами занялись созданием зонда, поскольку он может сыграть большую роль в развитии нейроинтерфейсов или интерфейсов «мозг-человек».

Такие интерфейсы помогают считывать активность мозга и направлять ее. Именно благодаря этому механизму человек, к примеру, получает возможность контролировать протезы или управлять парализованными конечностями. 

Однако существует большая сложность: дело в том, что неинвазивные способы записи нейронной активности — такие, как электроэнцефалография или электрокортикография — не очень точны и эффективны лишь на поверхности мозга. Для регистрации активности отдельных нейронов или их групп в разных частях мозга электроды нужно имплантировать внутрь черепа. Это несет в себе такие риски, как повреждение мозга, кровотечение или воспаление.

При этом подобраться к нейронам можно и по кровеносным сосудам, для чего и был создан сверхгибкий эндоваскулярный зонд. Устройство испытали на крысах — его вводили в мозг грызунов через сонную артерию, а затем регистрировали нейронную активность.

Как выяснилось, зонд не повредил крысиные сосуды и не вызвал воспаления. Кроме того, у него не оказалось побочных эффектов, которые обычно возникают при введении жестких эндоваскулярных зондов — к ним, среди прочего, относятся хронический венозный тромбоз и окклюзия.

Ранее ученые выяснили, что физическое взаимодействие с собаками повышает активность в частях человеческого мозга, связанных с управлением социальными и эмоциональными взаимодействиями.

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