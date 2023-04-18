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№ 5

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Russian Traveler 01/2023
Апрельский фототурнир: Начался второй этап
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В США удар молнии создал новый минерал

Фото: Matthew Pasek / University of South Florida

Новый минерал, появившийся после удара молнии

Он занимает промежуточное место между космическими и земными минералами.

Во Флориде (США) удар молнии по фосфору привел к созданию нового минерала — фосфита кальция. Он является чем-то средним между минералами из космоса и теми, что ранее находили на Земле. Фосфит кальция обнаружили специалисты из Университетов Южной Флориды и Флоренции (Италия).

Ученые заметили, что кристаллический фосфор в фульгурите — горной породе, спекшейся от удара молнии — имеет необычную форму.

Сам фульгурит был обнаружен после урагана в почве из песка и глины. Внутри него исследователи обнаружили редкие кристаллические фрагменты фосфорного материала CaHPO3, не являющегося ни фосфатом, ни фосфидом.

«Мы никогда не видели, чтобы этот материал встречался на Земле в естественных условиях. Они встречаются в метеоритах и в космосе, но мы нигде не видели именно такого материала», — отметили ученые.

Ранее сообщалось, что в Греции молния попала в группу альпинистов, восходивших на гору Фалакро. В результате один человек погиб, еще один получил серьезные ранения.

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