В США запустили проект по «воскрешению» вымершей птицы додо

Она была истреблена на острове Маврикий в XVII веке.

Технологический стартап Colossal Biosciences из Техаса (США) запустил проект по «воскрешению» вымершей птицы додо (маврикийского дронта), которая была истреблена людьми на острове Маврикий в XVII веке. Компания намерена вложить в работу 150 миллионов долларов.

Для того, чтобы приступить к этой задаче, специалистам вначале потребовалось секвенировать геном дронта из образцов сохранившихся костей и других фрагментов. Затем они намерены отредактировать гены близкого живого родственника додо — никобарского голубя. После этого генетически измененная клетка будет использована для создания эмбриона, который вырастет в суррогатной матери. Ученые надеются, что первый детеныш додо будет получен в течение следующих шести лет.

Ранее профессор Бет Шапиро из Калифорнийского университета в Санта-Круз рассказала, что ее команда опубликует полную ДНК образца додо. Ученые потратили годы, пытаясь найти хорошо сохранившуюся ДНК птицы, прежде чем им удалось сделать это с помощью образца из Музея естественной истории Копенгагена.

Маврикийские дронты (Raphus cucullatus) – крупные нелетающие птицы с массивными клювами — беспечно обитали на Маврикии сотни лет до прибытия туда первых мореплавателей вместе с крысами и свиньями. Популяцию уничтожили целиком уже к 60-м годам XVII. Дронт был легкой добычей для людей, а также для животных, которых моряки привозили с собой на остров. Последнее широко признанное научным сообществом наблюдение птицы в природе было зафиксировано в 1662 году. Все, что нам осталось от дронтов — это не слишком точные художественные рисунки, немногочисленные останки и мудрый Додо, увековеченный на страницах «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.

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Между тем додо — не единственное живое существо, которое намерены «воскресить» в Colossal Biosciences. Компания также заинтересована в возрождении вымершего тилацина, или тасманийского волка — волкоподобного сумчатого животного, вымершего в 30-х годах XX века. Кроме того, на сайте Colossal Biosciences говорится, что одна из целей компании — «снова услышать топот мамонтов в тундре».