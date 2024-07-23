В США запустили прямой эфир из гигантского логова гремучих змей

Круглосуточная трансляция должна изменить общественное мнение о рептилиях.

В «мегалогове» гремучих змей в штате Колорадо (США) установили веб-камеру для того, чтобы показать положительные стороны этих рептилий и изменить общественное мнение о них. Профессор биологии Эмили Тейлор, руководящая проектом, заявила, что логово на горном склоне в Колорадо является одним из крупнейших известных ученым. В нем обитает около двух тысяч змей, которые прячутся там от хищников и греются.

При этом специалисты скрывают точное местоположение логова, чтобы змей никто не беспокоил. Профессор Тейлор также отметила, что в августе гремучие змеи начнут рожать детенышей, и зрители смогут увидеть, что эти рептилии являются хорошими матерями. В отличие от своих сородичей, гремучие змеи действительно заботятся о своих детенышах и защищают их от хищников.

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Целью круглосуточной трансляции является улучшение репутации этих «оклеветанных» рептилий. Тейлор объяснила: она пытается показать людям, что у гремучих змей есть другая сторона, которая действительно заслуживает уважения. Трансляция позволяет зрителям наблюдать за полным циклом жизни змей. Например, они видели, как рептилии прятались от краснохвостых сарычей или как однажды змееныша из логова украла сорока.

Ранее сообщалось, что в США редчайшая двухголовая особь серого лазающего полоза дожила до 17 лет вопреки всем прогнозам ветеринаров.