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В США заявили, что возродили древних ужасных волков

В США заявили, что возродили древних ужасных волков

Бен Лэмм, глава Colossal Biosciences, с одним из генномодифицированных волчат на руках. Возраст животного немногим более полугода

Они послужили прообразом лютоволков из сериала «Игра Престолов».

Американская компания Colossal Biosciences объявила о возрождении ужасных волков — древних хищников, обитавших в Америке до своего исчезновения около 10 тысяч лет назад. Они послужили прообразом лютоволков из цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», на основе которого был снят знаменитый сериал «Игра престолов». Компания восстановила геном ужасного волка на основе зубов и костей, найденных в США. Генетики обнаружили отличия от современных волков, включая большие размеры, особенности строения черепа и конечностей. В компании утверждают, что у ужасных волков была светлая шерсть и уникальные звуки, хотя эти данные пока не подтверждены учеными.

Специалисты Colossal выделили у обычных волков эндотелиальные прогениторные клетки и с помощью генетического редактирования внесли изменения в 14 генов, чтобы приблизить их к характеристикам ужасного волка. Эти ядра пересадили в волчьи яйцеклетки, после чего эмбрионы имплантировали двум домашним собакам. Осенью 2024 года родились два щенка-самца, названные Ромулом и Ремом, а позже появилась самка Кхалиси. Все трое сейчас содержатся на закрытой территории в США. Компания не планирует разведение этих животных или выпуск их в дикую природу, планируя создать еще от трех до пяти аналогичных особей.

Специалисты Colossal утверждают, что сумели воскресить ужасного волка, но фактически речь идет лишь о создании аналога на основе обычного волка. Более того, неясно, насколько правомерно считать Ромула, Рема и Кхалиси настоящими аналогами ужасных волков, ведь последние могли принадлежать к отдельной эволюционной ветви, отделившейся от других псовых около 5,7 миллионов лет назад. Сомнения вызывает утверждение, что изменения всего в 20 генах способны устранить ключевые различия между видами. Скорее, правильнее будет назвать этих волчат обычными волками с внесенными изменениями, якобы приближающими их к ужасным волкам. Отсутствие публикаций в рецензируемых научных изданиях делает невозможной проверку заявлений компании.

Ранее сообщалось, что в американской компании Colossal Biosciences создали генетически модифицированных «шерстистых мышей». 

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