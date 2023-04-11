В Судане нашли средневековые нубийские христианские фрески

Фрески были созданы перед падением местного нубийского царства – Макурии.

Археологи из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета нашли в городе Донгола в Северной провинции Судана на среднем течении Нила серию скрытых комнат под средневековым монастырем, где выставлены потрясающие произведения христианского искусства, невиданные ранее в нубийской истории.

Это открытие было сделано в средневековом монастыре Старая Донгола, расположенном на берегу Нила, более чем в 500 км к северу от Хартума. Польская экспедиция, которая исследовала дома, относящиеся к периоду Фунь (XVI-XIX века нашей эры), обнаружила вторую, хорошо сохранившуюся церковь с яркими фресками и надписями на греческом и старонубийском языках.

Расположение комплекса комнат, примыкающего к Великой церкви Иисуса, позволяет предположить, что это был царский мемориальный комплекс или склеп для важной фигуры. Характер находки в таком ограниченном пространстве и на такой значительной высоте позволяет предположить, что это было не простое жилище, а сооружение с определенной функцией и назначением.

«Помещение, в котором находится картина с изображением царя Давида, напоминает склеп, но возвышается на 7 метров над средневековым культурным слоем. Здание примыкает к монументальному культовому зданию, идентифицированному исследователями как Великая церковь Иисуса – она упоминается в ряде текстов», – пишут исследователи.

Однако самое захватывающее открытие было впереди: позже команда обнаружила отверстие, ведущее в небольшую комнату под полом одного из домов. Стены камеры были украшены уникальными изображениями Девы Марии и Христа. Одна из фресок изображала сцену с Христом, архангелом Михаилом и нубийским царем.

Царь кланяется и целует руку Христа, сидящего на облаках, и ему помогает архангел Михаил, чьи распростертые крылья защищают и царя, и Христа. Такая сцена не имеет аналогов в нубийской живописи, как и фигура Девы Марии, одетая в темные одежды и принимающая величественную позу. Она изображена с крестом и книгой в руках. На противоположной стене изображен Христос, правая рука которого благословляет, а левая рука держит частично сохранившуюся книгу.

Изображение Девы Марии Фото: University of Warsaw

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Старая Донгола, также известная как Тунгул на древненубийском языке, была столицей Макурии, одного из самых влиятельных средневековых африканских государств. Оно обратилось в христианство к концу VI века. В тот же период Египет был завоеван исламскими войсками. Арабская армия вторглась в Макурию в 651 году, но была отбита, после чего был подписан Бактский договор, установивший мир между двумя сторонами, который продлился до XIII века.

«Вероятно, речь идет о Донголе, а сцена как раз изображает царя Давида. Он был одним из последних властителей христианской Макурии, правление которого знаменует собой начало конца царства. По неизвестным сегодня причинам царь Давид напал на Египет, но в результате войны Нубия была захвачена впервые в ее истории. Возможно, картина была создана, когда армия мамлюков приближалась к городу или осаждала его», – говорят археологи.

Исследователи в настоящее время изучают надписи, сопровождающие картины. Предварительное прочтение греческих надписей показало, что среди них есть тексты Литургии Преждеосвященных Даров, несколько ссылок на царя Давида, а также молитва Богу о защите города.

Основная сцена сопровождается чрезвычайно сложной для расшифровки древненубийской надписью.