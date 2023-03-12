В Судане обнаружили остатки древнего храма с иероглифическими надписями

Ученые считают, что он построен 2700 лет назад.

Археологи обнаружили остатки храма возрастом около 2700 лет. Он был построен, когда царство под Куш управляло обширной территорией, включая территории современных Судана, Египта и некоторые территории Ближнего Востока.

Остатки храма были найдены в средневековой цитадели в Старой Донголе, месте, расположенном между третьим и четвертым порогами реки Нил в современном Судане. Некоторые каменные блоки храма были украшены рисунками и иероглифическими надписями.

Открытие стало неожиданностью, поскольку в Старой Донголе не было известно ни одной находки, датируемой 2700 годами, говорится в заявлении археологов из Польского центра средиземноморской археологии при Варшавском университете.

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Ведущий автор исследования Давид Вечорек с одним из блоков храма Фото: Dawid F. Wieczorek

Внутри некоторых останков храма археологи обнаружили фрагменты надписей, в том числе упоминание о том, что храм посвящен Амону-Ра в Каве. Амон-Ра считался богом, которому поклонялись в Куше и Египте, а Кава – это место археологических раскопок.

Джулия Будка, профессор археологии Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, проделавшая обширную работу в Судане, но не участвовавшая в этом исследовательском проекте, сообщила, что «это очень важное открытие и ставит несколько вопросов».

Исследовательница считает, что для определения точной даты постройки храма могут потребоваться дополнительные работы. Другой вопрос заключается в том, существовал ли храм в Старой Донголе или его останки были перевезены из Кавы или другого места, такого как Гебель-Баркал, места в Судане, где есть несколько храмов и пирамид.