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В Таиланде обнаружили следы затерянного города

В Таиланде обнаружили следы затерянного города

Современный Накхонратчасима

Земляная насыпь поселения простиралась через исторический центр современного города Накхонратчасима.

Исследователи из Университета Чулалонгкорн в Бангкоке решили проанализировать аэрофотоснимки 1950-х годов и обнаружили следы затерянного древнего города прямо в центре Накхонратчасимы на северо-востоке Таиланда. 

На старых фотографиях можно заметить четыре четкие линии земляной насыпи. Предположительно, они составляли стены и границы города, который охватывал около 3,4 квадратных километра. Это в два раза больше прежнего города Накхонратчасима, предшественника современного. Исследователи поясняют, что в целом подобные размеры нехарактерны для других поселений с земляными насыпями. 

Фото: The Royal Thai Survey Department
Аэрофотоснимок старого города Накхонратчасима в 1954 году

Затерянный город простирался на север, запад и восток от канала Тахонг. Он появился ещё до строительства канала и старого города Накхонратчасима, потому что обнаруженная насыпь проходила под историческим центром современного города. Исследователи отмечают, что пока что их выводы предварительны и потребуют дополнительных археологических раскопок.

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