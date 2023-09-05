В Техасе обнаружили следы крупнейшего динозавра – им больше 100 миллионов лет

Открытие случилось благодаря засухе.

Засуха в Техасе позволила ученым обнаружить около 70 новых следов динозавров в государственном парке «Долина динозавров» недалеко от города Глен-Роуз. Следы, возраст которых составляет около 110 миллионов лет, годами были скрыты под водой и илом реки Пэлюкси, протекающей через государственный парк.

Исследователи полагают, что найденные следы принадлежали двум разным видам динозавров. Трехпалые следы, вероятно, принадлежали гигантскому хищнику акрокантозавру. Взрослые особи этого динозавра достигали 4,5 м в длину при весе почти семь тонн. Акрокантозавр был одним из крупнейших хищников Северной Америки в раннемеловом периоде (145-101 миллион лет назад), его длина составляла около 12 метров.

Другие следы, похожие на отпечатки ног слонов, предположительно принадлежат завропосейдону (Sauroposeidon proteles) – травоядному гиганту, который взирал на мир с высоты 18 метров. Во взрослом возрасте эти ящеры весили до 44 тонн.

Представители парка «Долина динозавров» заявили, что нашли «самое большое количество следов, которые когда-либо видели в этом месте». При этом следы складываются в длинные цепочки, что тоже довольно примечательная находка в палеонтологии.

«Из-за двух лет подряд высоких температур и засухи у нас появилась возможность обнаружить новые следы. Как только начнутся дожди, большинство следов снова скроется под водой», – Пол Бейкер из сообщества «Друзья Долины динозавров».

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Уже второй год подряд из-за засухи на территории парка обнаруживаются ранее затопленные следы динозавров. В 2022 году после высыхания реки учёные тоже заметили цепочку следов тех же динозавров – мы рассказывали об этом здесь.

Члены Далласского палеонтологического общества планируют нанести следы на карту и создать их слепки для исследовательских целей.