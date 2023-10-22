В Тульской области нашли редчайшее оружие XVI века – клевец

Открытие сделали археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

В Тульской области найден редкий экземпляр оружия конца XVI — начала XVII века, стальной клевец, украшенный серебром. Открытие сделали археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле». Они считают, что клевец — крайне редкая находка для Центральной России — мог принадлежать представителю высшего сословия, например, князю или воеводе.

«Находка, которую я сейчас восстанавливаю, выполнена из стали и имеет клювовидный выступ с одной стороны и молоточковидный с другой. Исходный вес артефакта до восстановления составлял 382 грамма», — рассказал реставратор Виталий Шмелев.

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Клевец — это холодное оружие ближнего боя с односторонним клювовидным выступом для точечных ударов. Клевцы были широко распространены среди польской шляхты, но также встречались и у русской знати. Оружие, аналогичное тому, что нашли в Тульской области, хранится в музейных коллекциях Оружейной палаты, Государственного исторического музея, Эрмитажа и Артиллерийского музея. Главном образом это клевцы, которые были парадным оружием и показывали статус их владельцев.

По мнению специалистов, клевец, найденный в Тульской области, связан с эпохой Смутного времени. Ранее в лесах Засечной черты уже находили отдельные предметы вооружения того времени — например, польско-венгерскую саблю конца XVI — начала XVII века.

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