В Турции на глиняной табличке обнаружили 3500-летний список покупок. Что там написано?

Находка высотой в четыре сантиметра и весом 28 граммов была обнаружена на месте древнего города-государства Алалах в области Хатай.
Во время реставрационных работ в Старом городе Алалах, археологи наткнулись на необычную глиняную табличку с клинообразными знаками, которая оказалась древним списком покупок.
Табличка, датируемая 15 веком до нашей эры, составлена в форме клинописи на Аккадском языке – одном из древнейших семитских языков на котором говорили и писали несколько народов Древней Месопотамии с XXV века до нашей эры вплоть до I века нашей эры.
Самым интересным в находке оказалось её содержимое: табличка представляет из себя список покупок «большого количества» мебели – деревянных столов, табуретов и стульев.
По словам министр культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя, артефакт играет важную роль «для понимания экономической структуры и государственной системы позднего бронзового века». Для обывателей же интересен сам факт того, что наши предки закупались инвентарем, который не слишком сильно отличается от того, который выбирают их современники спустя 3500 тысячи лет.
Алалах, который ныне является лишь археологическим памятником на территории современного Телль-Атчана, в XX веке до нашей эры был величественным центром аморейского царства Мукиш. В составе империи Миттани в XV веке веке до нашей эры, он был известен как место производства керамики, стекла и металла.
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