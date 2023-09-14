В Турции нашли 3700-летние останки людей – у них сохранился мозг

Все эти люди погибли в пожаре.

Ученые обнаружили на кургане в западной Анатолии останки двух человек с сохранившимися фрагментами кожи и мозга. Исследователи сообщают, что один скелет принадлежал молодому человеку, которому на момент смерти было от 15 до 18 лет. Вторые останки принадлежали мужчине в возрасте от 40 до 45 лет. Ученые считают, что эти люди погибли во время нападения около 3700 лет назад: их жилища были подожжены, двое мужчин не смогли убежать.

Ведущий автор раскопок археолог Эркан Фидан из Университета Биледжика Шейха Эдебали, утверждает, что изучаемый курган является остатками старейшей деревни в этом районе и, вероятно, был даже столицей региона в бронзовом веке. Имеющиеся данные указывают на серьезное нападение на город примерно в 1700 г. до н.э. В результате пожар уничтожил все поселение.

По словам Илмаза Селима Эрдала с факультета антропологии Университета Хаджеттепе, тот факт, что оба скелета, по-видимому, подверглись сильному нагреву, привел к тому, что ткань мозга сохранилась внутри черепа. В одном из скелетов, между грудью и животом, археологи обнаружили фрагменты кожи, также обугленные под воздействием тепла.

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Последние открытия ознаменовали собой первый случай в стране, когда такие остатки кожи были обнаружены в ходе археологических раскопок. С другой стороны, по словам исследователей, сохранившийся мозговой материал ранее обнаруживался четыре или пять раз.

В Турции ранее также был найден череп Sahelanthropus tchadensis возрастом 8,7 миллиона лет, который считается самым ранним известным видом человеческого семейства. Открытие предполагает, что наши предки пришли из Европы, а не из Африки.