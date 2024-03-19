В Турции нашли древние наставления царя, высеченные в камне

Антиох Коммагенский призывал людей подчиняться и уважать закон.

Археологи нашли в Турции надпись возрастом в 2100 лет, которая гласит: «Антиох Коммагенский призывает людей подчиняться и уважать закон».

Рельефную скульптуру с изображением рукопожатия, а также стелы с надписями обнаружили еще в 2023 году жители турецкого села, которые сообщили о находке в музей. После этого туда отправились специалисты из Оксфордского и Пизанского университетов, которые определили, что это место было культовым (священным) среди его жителей в древности.

Чтобы лучше изучить артефакты, необходимо было преодолеть пересеченную местность и крутые скалистые склоны – поэтому находки было решено транспортировать в город Перре при помощи военного вертолета.

Надпись на камне — это изречения царя Антиоха I, обращенные, в частности, к общественности. На оборотной стороне артефакта находится рельеф с изображением Антиоха I и Митридата I. Ученые надеются, что находка поможет пролить свет на историю человечества и царства Коммагены.

Реклама

Антиох I (69–34 до нашей эры) правил царством Коммагеной. Правитель принадлежал к армянской династии Ервандидов, был наполовину греком и наполовину иранцем. Он считал себя богом, а также утверждал, что происходит от царя Дария I. Коммагена существовала в 163-72 годах до нашей эры, а затем стала частью римской провинции Сирии Палестинской. Могила Антиоха I находится на вершине горы Немрут.

Ранее сообщалось, что команда археологов, изучавшая исторический памятник в Ярославской области, сделала необычное открытие: специалисты нашли бусину из Древнего Египта, возраст которой составляет более 3,5 тысяч лет.