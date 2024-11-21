В Турции нашли древний кулон с царем Соломоном

Уникальная находка относится к V веку нашей эры.

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Команда археологов из турецкого Университета Карабюк (KBU) сделала интересное открытие в Анатолии, они нашли бронзовый христианский кулон, датированный V веком нашей эры. На подвеске изображен царь Соломон, восседающий на коне и пронзающий копьем дьявола.

Также на кулоне есть надписи на древнегреческом языке. На одной стороне выгравирована фраза «Господь наш победил зло», а на другой указаны имена четырех архангелов: Азраила, Гавриила, Михаила и Исрафила. Данный артефакт считается уникальным для Анатолии — до этого подобных предметов здесь не обнаруживали.

Кулон был найден во время раскопок в византийском городе Адрианополе. Предполагается, что он мог принадлежать военному, скорее всего, кавалеристу. Хотя точная функция подвески остается неизвестной, ученые предполагают, что она могла символизировать силу и веру ее владельца, а также служить оберегом.

Важно отметить, что похожий кулон ранее был найден в Иерусалиме, что подчеркивает значение Адрианополя как важного религиозного центра в древности.

Ранее сообщалось, что в Великобритании нашли древний римский амулет в форме пениса.