В Турции нашли древнюю гробницу, которая «защищала» живых от беспокойных мертвых

Это необычное захоронение для Древнего Рима.

Новое исследование подтвердило, что уже около 2000 лет назад люди, возможно, боялись «беспокойных мертвецов». Об этом свидетельствует обнаруженная в Турции гробница, усыпанная намеренно загнутыми гвоздями и запечатанная двумя дюжинами кирпичей и слоем штукатурки.

Необычная могила была найдена в месте Сагалассос на юго-западе Турции. Люди жили в Сагалассосе с V века до нашей эры до XIII века нашей эры. Поэтому он может похвастаться многочисленными образцами архитектуры римской эпохи, в том числе театром и банным комплексом. В рамках проекта археологических исследований здесь были раскопаны и изучены захоронения на окраинах города.

Ученые датировали нестандартную находку 100-150 годами нашей эры. В этом месте кремировали и похоронили взрослого мужчину, что было необычной практикой во времена Римской империи.

«Захоронение было запечатано не одним, не двумя, а тремя различными способами. Их можно понимать как попытки оградить живых от мертвых или наоборот. Хотя каждая из этих практик известна археологам по кладбищам римской эпохи, сочетание всех трех раньше не наблюдалось. Страх перед мертвецами должен был быть довольно силен», – Йохан Клэйс.

Фотография кремационной могилы с кирпичами (справа) рядом с двумя более поздними гробницами (слева) Фото: Sagalassos Archaeological Research Project

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Как правило, кремации римской эпохи включали в себя погребальный костер с последующим сбором останков, которые помещали в урну, а затем хоронили в могиле или помещали в мавзолей. Однако в этом случае кремацию была проведена на месте, о чем исследователи могли судить по анатомическому расположению оставшихся костей.

Археологи обнаружили типичные погребальные предметы – фрагменты плетеной корзины, остатки пищи, монету, керамические и стеклянные сосуды.

«Кажется очевидным, что покойный был похоронен со всем подобающим апломбом. Вероятно, это был подходящий способ расстаться с любимым человеком в то время», – Йохан Клэйс.

Клэйс считает, что человек в этой странной кремационной могиле, вероятно, был похоронен своим ближайшим родственником в ходе церемонии, на подготовку и проведение которой должно было уйти несколько дней. Набор верований, которые побуждали людей в Сагалассосе хоронить этого человека нетрадиционным способом, «лучше всего понимать как форму магии или действие, предназначенное для достижения конкретных результатов из-за сверхъестественной связи».

Возможно, это странное захоронение было сделано, чтобы противодействовать необычной или неестественной смерти, однако исследователи не обнаружили на костях следов травм или заболеваний.

«Независимо от того, была ли причина смерти мужчины травматической, загадочной или потенциально результатом заразной болезни или наказания, похоже, что живые боялись возвращения умерших», – заключают исследователи.