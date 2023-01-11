В тяжелых простудах виноват наш мозг

Ученые обнаружили необычную связь между деятельностью мозга и ответом организма на вирусную атаку.

Исследование, проведенное учеными из Мичиганского университета (UM), показало, что плохая иммунная функция, как правило, идет рука об руку с периодами колебаний когнитивных функций.

Это выяснилось в результате восьмидневного исследования, в котором 18 участников сперва проверяли свое внимание, время реакции и способность переключаться между цифрами и символами три раза в день. На четвертый день исследования группу целенаправленно подвергли воздействию человеческого риновируса (HRV), обычно ответственного за простуду. В течение оставшихся дней участники промывали нос, чтобы измерить наличие и объем выделяющихся вирусных клеток.

Добровольцев также попросили оценить их состояние по каждому из восьми симптомов, включая озноб, кашель, головную боль, заложенность носа, насморк, чихание, боль в горле и усталость. Оказалось, что те, у кого были самые тяжелые симптомы и больше всего вирусных клеток, как правило, демонстрировали непостоянные когнитивные показатели в дни, предшествовавшие их болезни.

«Вначале мы не обнаружили, что когнитивные функции имеют значительную связь с восприимчивостью к болезням. Но позже, когда мы рассмотрели изменения с течением времени, мы поняли, что изменения в когнитивной функции тесно связаны с иммунитетом и восприимчивостью к вирусу», – Яя Чжай, соавтор исследования.

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Получается, что тренд когнитивной деятельности, измеренный в течение нескольких дней, может быть ключом к ответу на вопрос, как организм человека ответит на вирусную атаку.

Авторы исследования признают, что большинство людей вряд ли будут проходить когнитивный тест три раза в день до конца жизни, чтобы выяснить, насколько тяжело будет протекать их простуда. Но их результаты оказались релевантны даже когда учитывалось всего пять тестов на когнитивную деятельность – при условии, что их сделали за три дня до заражения.

Увы, в реальном мире мы не знаем, когда именно нас атакует вирус. Это означает, что тесты мозга для прогнозирования будущих иммунных реакций, вероятно, должны проводиться полурегулярно. Авторы текущего исследования надеются, что однажды люди смогут легко и быстро тестировать свой мозг и отслеживать когнитивные свойства с помощью смартфонов.