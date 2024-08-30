В Удмуртии учёные придумали, как бороться с кошачьим старением

Уникальная пищевая добавка станет первой подобной разработкой в мире, не имеющей аналогов, сообщили в пресс-службе главного управления ветеринарии Удмуртии.

В лаборатории Ижевской государственной медицинской академии разработали компонент корма для кошек, который будет положительно влиять на клетки организма животных, предотвращая старение, сообщает ГТРК «Удмуртия».

В тестировании нового аппарата принимали участие животные с улицы и из приютов. Руководитель проекта Владимир Протопопов рассказал, что уже после третьего месяца приёма корма в организме кошек стало наблюдаться больше белков, которые связывают с увеличением продолжительности их жизни. Как результат – все кошки стали чувствовать себя гораздо лучше.

В академии сообщили, что сейчас разработку готовят для всероссийской презентации.

Реклама