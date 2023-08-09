В угольной шахте нашли древнеримскую лодку

На ней, вероятно, перевозили припасы из города в военный штаб.

Шахтеры в Сербии обнаружили остатки большой деревянной лодки, которая, вероятно, использовалась римлянами для снабжения близлежащего города и военного штаба на границе империи.

Археологи ждут радиоуглеродного датирования дерева, но они думают, что лодка была построена в третьем или четвертом веке нашей эры. Исследователи предполагают, что древнее судно перевозило припасы по небольшим рекам между рекой Дунай и римским городом Виминациум, построенным в начале первого века нашей эры.

Вид сверху на римскую лодку Фото: Institute of Archaeology, Belgrade

Остатки лодки были обнаружены на угольной шахте Дрмно недалеко от Костолаца, примерно в 50 км к востоку от Белграда. Деревянные остатки были погребены в слое ила примерно на восемь метров ниже поверхности. До угольного пласта шахты добираются путем срезания верхнего слоя грунта механическим экскаватором, а обломки были обнаружены на стенке выемки.

Шахтеры, которые нашли лодку, связались с археологами в близлежащем археологическом парке Виминациум, который находится в ведении белградского Института археологии. Органические материалы, такие как древесина, обычно гниют на воздухе, но деревянные доски и песок на них были влажными, поэтому оказалось, что влага помогла сохранить древнее судно.

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Но после того, как лодка была обнаружена, большую опасность представляло яркое солнце, которое грозило слишком быстро высушить судно, поэтому археологи обливали обломки водой во время раскопок.

Первоначально судно было около 20 метров в длину и 3,5 метра в ширину. У него было плоское дно, как у баржи.

«Вполне вероятно, что баржа буксировалась с берега или двигалась на веслах, а в подходящих ситуациях судно также могло использовать для движения ветер, используя вспомогательный парус», – отмечают исследователи.

Виминациум был совмещенным римским поселением и военным фортом, а после 87 г. н.э. он являлся столицей пограничной провинции Верхняя Мезия Римской империи. Это был важный торговый узел и региональный центр римской культуры. По оценкам археологов, в Виминациуме проживало до 45 000 человек, что делало его одним из крупнейших поселений того времени на Балканах. В форте базировалось несколько римских легионов.

Тем не менее, город и крепость были разрушены гуннами в 411 году, которые положили конец римскому правлению на большей части Европы. Виминациум был перестроен в начале шестого века византийским императором Юстинианом Великим, но снова был разрушен в 582 году после вторжения аваров из евразийских степей.

Руины Виминациума были обнаружены в XIX веке, и сейчас это одно из самых важных римских мест в Сербии, хотя, по оценкам исследователей, был раскопан лишь небольшой процент от площади поселения.

Археологи раскопали здесь десятки тысяч артефактов, в том числе сотни из серебра и золота, а также богато украшенные гробницы, древние мастерские, дворцы, храмы, улицы, площади и укрепления, римские бани, трек для гонок колесниц и амфитеатр на 12 000 человек. В 2021 году в руинах амфитеатра были обнаружены остатки не менее 13 собак, которые, возможно, были принесены в жертву.