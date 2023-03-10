В Великобритании нашли 2000-летнюю статуэтку с большим фаллосом

Исследователи считают, что это фигура изображает бога плодородия.

Металлоискатель в Англии недавно помог найти нечто удивительное: бронзовую статуэтку размером 5,5 сантиметра с непропорционально большим фаллосом. Уникальная находка будет выставлена на аукцион на этой неделе.

Находку сделал житель Великобритании Пол Шеперд в Хаконби, небольшой деревне примерно в 160 км к северу от Лондона.

Специалисты заявляют, что статуэтка, вероятно, относится к кельтской культуре и датируется первым веком нашей эры. По их мнению, она может изображать бога плодородия и ассоциироваться с римским Меркурием. Артефакт также имеет петлю на затылке, что указывает на то, что он «мог служить запирающим механизмом, пряжкой для ремня или ножнами для меча». Крупный фаллос фигурки, по мнению экспертов, должен был отгонять от владельца артефакта злых духов.

Кельтскую статуэтку нашли в 160 км от Лондона Фото: Noonans

Джон Пирс, эксперт и Королевского колледжа Лондона, однако, полагает, что предмет мог использоваться как кулон, носившийся на шее.

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«Что мне нравится в обнаружении металлов, так это абсолютная неожиданность того, что вы находите, и это, безусловно, произошло совершенно неожиданно», – Пол Шеперд.

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Шеперд выставил свою находку на аукционе Noonans и рассчитывает выручить за нее от 960 до 1440 долларов.

Несмотря на возраст артефакта, он не подпадает под действие Закона Великобритании о сокровищах от 1996 года, который требует, чтобы искатели сообщали о «сокровищах», таких как монеты, золотые и серебряные предметы. Многие из таких мелких находок остаются в частных коллекциях, некоторые продаются на аукционах, другие отправляются в музеи или передаются в дар.