В Великобритании нашли свидетельства гладиаторских боев, проходивших 1800 лет назад

Ученые нашли в Колчестере вазу, на которой изображены два сражающихся гладиатора.
Мы привыкли думать, что бои гладиаторов в Древнем Риме проходили преимущественно в Колизее. Но теперь исследователи обнаружили, что эта практика распространилась и на дальние окраины империи, такие как Британские острова.
Открытие было сделано благодаря вазе, найденной в Колчестере. Исследователи определили, что она была сделана во втором веке нашей эры, когда это место было известно как Камулодунум.
На вазе изображены два гладиатора по имени Мемнон и Валентин. Эксперты уточняют, что в римском Колчестере были три арены для гладиаторских боев и единственная в Британии площадка для гонок на колесницах.
Для определения возраста вазы ученые использовали изотопный анализ. Глинн Дэвис, куратор музеев Колчестера, рассказал, что глина, использованная для создания вазы, полностью соответствует глине Колчестера.
«Материал вазы, как мы ее называем, полностью соответствует местной колчестерской глине. Артефакт был изготовлен в печах к западу от города – он соответствует другим специальным изделиям, изготавливаемым в этих печах», – Глинн Дэвис.
Более того, выяснилось, что надпись с именами двух гладиаторов была вырезана в глине непосредственно перед обжигом. Ученые предполагают, что ваза могла быть преподнесена в качестве подарка спонсору боя или, возможно, одному из тренеров гладиаторов.
Также в ходе анализа были обнаружены следы кремированных человеческих останков неместного мужчины в возрасте старше 40 лет «потенциально европейского происхождения». Это говорит о том, что ваза превратилась из памятного предмета в погребальный сосуд.
Помимо борьбы Мемнона и Валентина друг с другом, ваза украшена еще двумя сценами: двое мужчин травят медведя и собака гонится за двумя оленями и зайцем. Таким образом, ваза изображает три типа развлечений, которые обычно демонстрировались в римском амфитеатре: мужчины, сражающиеся с мужчинами, мужчины, сражающиеся с животными, и животные, сражающиеся с животными.
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