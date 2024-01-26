В Великобритании нашли загадочный древнеримский артефакт – ему 1700 лет

Археологи обнаружили додекаэдр из медного сплава.

В Великобритании археологи-любители из профессионального сообщества Norton Disney History and Archaeology Group нашли таинственный артефакт из Древнего Рима. Исследователи вели раскопки в графстве Линкольншир у берегов Северного моря, которое частично входит в регион Ист-Мидлендс, а частично — в Йоркшир и Хамбер.

В ходе работ команда нашла много римской керамики II-IV веков, зубы и кости животных, а также ряд небольших металлических предметов. Однако среди находок оказался и весьма неожиданный предмет — редкий галло-римский додекаэдр из медного сплава возрастом в 1700 лет. Ранее подобные артефакты не встречались в регионе.

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Додекаэдр — это полый металлический объект с 12 гранями, каждая сторона которого — это пятиугольник с равными сторонами. При этом на каждом угле додекаэдра есть подобие металлического шарика. Ученые до сих пор не знают, зачем были нужны эти предметы, которые называют «одной из величайших загадок археологии». При этом любопытно, что в древней литературе нет описаний подобных предметов.

Ранее сообщалось, что команда археологов, изучавшая исторический памятник в Ярославской области, сделала необычное открытие: специалисты нашли бусину из Древнего Египта, возраст которой составляет более 3,5 тысяч лет.