В Великобритании нашли загадочные ямы с костями: их вырыли 12 000 лет назад

Всего обнаружили 25 подобных ям.

В графстве Бедфордшир (Великобритания) специалисты из лондонского Музея археологии обнаружили 25 глубоких ям периода мезолита (среднего каменного века) — их вырыли 6-12 тысяч лет назад.

«Хотя мы знаем о больших и загадочных ямах, вырытых охотниками-собирателями из других мест Британии, в том числе в районе Стоунхенджа, ямы в Линмере поражают своим количеством и большой площадью, на которой они расположены», — отметил эксперт Саутгемптонского университета Джошуа Поллард.

Реклама

По словам Полларда, такие объекты раньше уже находили в Англии и Уэльсе, но в меньшем количестве. Ширина загадочных округлых ям с крутыми краями достигает пяти метров, а глубина — 1,85 метра. Некоторые из углублений расширяются к своему основанию. Внутри отдельных ям нашли кости диких быков со следами, которые говорят о том, что, скорее всего, их съели люди.

Ямы, найденные в графстве Бедфордшир, могли использоваться для охоты или хранения пищи, а также иметь ритуальное или другое символическое значение. Углубления образуют прямые линии длиной до 500 метров, расположенные вдоль высохших русел рек. При этом создание столь крупных ям требовало значительных усилий от древних людей.

В настоящее время ученые выясняют, совпадает ли создание древних ям с какими-либо крупными природными событиями — например, солнцестоянием. Кроме того, проверяется, были ли найденные углубления вырыты одновременно или же это происходило в разные исторические периоды. Специалисты также не исключают, что неподалеку могут располагаться и другие сооружения периода мезолита.

Ранее сообщалось, что металлоискатель в Англии помог найти бронзовую статуэтку размером 5,5 сантиметра с непропорционально большим фаллосом. По мнению экспертов, она, вероятно, относится к кельтской культуре и датируется первым веком нашей эры.