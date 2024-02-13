В Великобритании тестируют новую вакцину от рака

Первый британский пациент получил дозу мРНК вакцины от рака в ходе нового исследования.

81-летний мужчина из графства Суррей стал первым пациентом в Великобритании, получившим новую вакцину, предназначенную для профилактики опухолей, таких как меланома или рак кожи.

Терапевтические противораковые вакцины действуют как своего рода иммунотерапия, то есть помогают подготовить иммунную систему к борьбе с раковыми клетками. В США существует несколько терапевтических противораковых вакцин, одобренных для лечения меланомы, рака простаты и рака мочевого пузыря.

Согласно заявлению Имперского колледжа здравоохранения NHS Trust, одного из учреждений, проводящих глобальные испытания, новая вакцина, которая проходит испытания в Великобритании и других странах мира, называется мРНК-4359.

Подобно вакцинам Pfizer-BioNTech и Moderna против COVID-19, препарат содержит генетическую молекулу, называемую мРНК. Этот родственник ДНК может передавать инструкции «фабрикам» по производству белков в клетках, побуждая их производить определенные белки.

В случае мРНК-4359 вакцина инструктирует клетки вырабатывать белки, обычно встречающиеся в раковых опухолях. Эти белки затем попадают в иммунную систему организма, которая создает арсенал для борьбы с раковыми клетками.

мРНК-4359 считается «готовой» противораковой вакциной, поскольку она непосредственно воздействует на белки, обычно присутствующие в раковых опухолях. Другие мРНК-вакцины против рака, находящиеся в стадии разработки, более персонализированы. Например, существует вакцина против рака поджелудочной железы, созданная с использованием генетической информации, полученной из собственных опухолей пациента.

В ходе исследования мРНК-4359 проверяется, является ли вакцина безопасной и переносимой для людей. Ее будут тестировать отдельно и в качестве дополнения к существующей иммунотерапии. Эффективность вакцины будет дополнительно изучена в будущих исследованиях.

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«Это исследование все еще находится на ранних стадиях, и может пройти несколько лет, прежде чем оно станет доступно пациентам. Но это закладывает важную основу, которая приближает нас к новым методам лечения, потенциально менее токсичным и более точным», – Дэвид Пинато, ученый кафедры хирургии и рака Имперского колледжа Лондона.

Первый человек, получивший лечение в рамках исследования в Великобритании, пожелал остаться анонимным, но сказал: «Я был рад, что мне предложили возможность принять участие в новом исследовании. Главным образом, это облегчение. С момента постановки первоначального диагноза я знал, что у меня есть что-то, что никогда не пройдет».

У мужчины резистентная к лечению злокачественная меланома, и до нового испытания он уже получал другую иммунотерапию и лучевую терапию.

Исследование спонсируется фармацевтической компанией Moderna, и в течение следующих трех лет к нему планируется привлечь пациентов по всему миру. За каждым пациентом будут наблюдать в течение 34 месяцев после лечения.