В Великом Новгороде обнаружили редкую подвеску XI века с головой быка

Удивительная находка была сделана на Троицком раскопе, где археологические работы ведутся уже более 50 лет.

Во время нового сезона раскопок на Троицком раскопе в Великом Новгороде обнаружили симпатичную металлическую подвеску XI века с изображением головы быка. Об удивительной находке сообщила пресс-служба Новгородского государственного университета – с 2025 года археологи из университета ведут изыскательные работы на местности вместе с коллегами из Новгородского музея-заповедника.

По словам директора Центра археологических исследований НовГУ Сергея Торопова, похожие подвески археологи и ранее находили в захоронениях XI–XII веков в бассейне реки Десны на Юго-Западе Руси. Подобные украшения связывают «кругом древностей балтов».

«Предмет деформирован, сплав, из которого он сделан, мы ещё не определили, но качество отливки и детализация очень хорошие», – пояснил Сергей Торопов.

Археолог пояснил, что погребения XI–XII веков и обнаруженные в них предметы могут многое сказать о трансформации погребальных обрядов в период после христианизации Руси, когда «четкие каноны» традиции захоронений ещё установлены не были, и в «могильную яму продолжали класть предметы быта» – в том числе украшения.

Фото: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

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Помимо подвески археологов также заинтересовали костяные псалии с резным орнаментом (древняя часть уздечного набора при конной езде), бывшие в обиходе до XII века; детальки складных весов и гирьки для взвешивания серебра (были популярны в IX–X веках), арабские монеты-дирхемы и обломки украшений.

Ещё одной редкой находкой стал костяной наконечник стрелы, так называемый «томар», который наши предки использовали для охоты на пушного зверя. Томар позволял оглушить животное, при этом сохраняя его шкуру в целостности.

Больше всего ученых, пожалуй, привлек фрагмент клинка меча, с продольным углублении. Предполагается, что выковано оружие было в самой Священной Римской Империи. Исследователи планируют просветить находку рентгеном и по возможности определить клеймо мастерской, в которой оно было создано.

«Этот фрагмент вполне мог принадлежать мечу из рейнских мастерских, – пояснил Торопов. — В IX–X веках эти мечи славились своим качеством и получили широкое распространение, даже несмотря на то, что их запрещено было вывозить за пределы Священной Римской Империи».

Археологи продолжают изучать ценности Троицкого раскопа с 1973 года. Сейчас исследователи из НовГУ сконцентрированы на слоях X–XI веков – периода, когда происходило становления Новгорода как центра торговли, ремёсел и зарождающегося государства.