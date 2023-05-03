В Венгрии нашли могилу древнеримского врача с полным набором медицинских инструментов

Исследователи не понимают, зачем он забрел в этот регион.

Примерно две тысячи лет назад древнеримский врач по неизвестным причинам совершил путешествие в Венгрию, и теперь археологи нашли его могилу недалеко от Ясбереня, города, расположенного примерно в 80 километрах от Будапешта. Это захоронение озадачило историков, которые не могут понять, почему врач забрел в этот регион, так далеко от дома.

Согласно пресс-релизу Университета Этвеша Лоранда, гробница оставалась нетронутой около 2000 лет. Она включает в себя скелетные останки врача с неповрежденным черепом и костями ног, найденные рядом с деревянными сундуками, содержащими исключительную коллекцию медицинских инструментов.

Оборудование было высокого качества и включало плоскогубцы, иглы и скальпели со сменными лезвиями. Также был найден точильный камень, который потенциально использовался для смешивания лекарств или заточки лезвий.

Эта коллекция медицинского оборудования является лишь вторым комплексным набором подобных древнеримских медицинских инструментов, который когда-либо был найден. Единственная другая коллекция такого рода была обнаружена в Помпеях.

Медицинские инструменты, найденные в могиле Фото: ELTE BTK

«Осмотр инструментов быстро показал, что это был римский погребальный комплекс, а могила принадлежала врачу, чье оборудование было помещено в два деревянных ящика у его ног. В могиле находились останки мужчины в возрасте от 50 до 60 лет без признаков травм или болезней. В гробнице были обнаружены клещи, иглы, пинцеты и высококлассные скальпели, подходящие для хирургических операций, а также остатки лекарственных средств», – Левенту Саму, младший научный сотрудник Института археологии ELTE.

Неясно, был ли врач, погребенный в гробнице, лекарем местного авторитетного лидера, или же он сопровождал военное движение римских легионов, пояснил Андраш Гуляш, археолог и музеолог из Музея Яса.

Это открытие дало возможность больше узнать о медицинской практике древних римлян и о том, как они потенциально путешествовали в другие регионы, чтобы оказывать медицинскую помощь.

Римские медицинские инструменты, найденные в гробнице, были чрезвычайно высокого качества и давали представление о передовой медицинской практике Древнего Рима. Согласно пресс-релизу, плоскогубцы, иглы и скальпели были оснащены сменными лезвиями, что свидетельствует о том, что врач был опытным и подготовленным для решения широкого круга медицинских задач.

Археологи продолжат изучение останков врача и медицинского оборудования, чтобы лучше понять этот исторический период.

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Найденные инструменты были исключительно высокого качества Фото: ELTE BTK

В Древнем Риме медициной занимались самые разные люди, в том числе врачи, хирурги, акушерки и другие целители. Врачи обучались греческим медицинским традициям и часто получали образование в имперских центрах, таких как Александрия. Как правило, они имели более высокий социальный статус и получали хороший гонорар за свои услуги.

С другой стороны, хирурги часто были рабами или вольноотпущенными и не пользовались таким уважением, как другие врачи. Обычно они выполняли основные процедуры, такие как вправление костей, и часто использовали прижигание, чтобы остановить кровотечение.

Одним из известных римских врачей был Гален, живший во втором веке нашей эры. Он много писал о медицине, и его работы веками оставались влиятельными в Европе. Гален верил в теорию четырех жидкостей, которая предполагала, что тело состоит из крови, слизи, желтой желчи и черной желчи. Считалось, что болезни возникают, когда эти жидкости выходят из равновесия.

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Хирургия также практиковалась в Древнем Риме, хотя часто рассматривалась как крайняя мера. Использовались такие инструменты, как скальпели, щипцы и костные крючки, а хирургические процедуры могли включать ампутацию, трепанацию и удаление камней из мочевого пузыря. Анестезия не использовалась, поэтому оперативные вмешательства часто были очень болезненными для пациента.

Медицинская практика римлян не всегда была эффективной, а многие методы лечения были опасными, иногда смертельными. Например, использование свинца в сантехнике и косметике могло способствовать отравлению свинцом, которое было частой причиной болезней и смерти в Древнем Риме.