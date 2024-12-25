Эксперты назвали находку уникальной.

В Якутии нашли тушу мамонтенка возрастом 50 000 лет в состоянии «исключительной сохранности». Об этом сообщили в музее мамонта Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

«На голове нет никаких утрат, хобот, уши, ротовая область без видимых повреждений и деформаций», — рассказали в университете.

Там отметили, что подобные находки крайне редки — якутский мамонтенок стал седьмым в мире такой хорошей сохранности.

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Детеныша мамонта в бассейне реки Яна в научном стационаре СВФУ «Батагайка» в Верхоянском районе нашли местные жители. Они заметили, что туша «вытаяла в провале в 40 метрах от земли почти наполовину». Под тяжестью грунта, упавшего на мамонтенка, тело фрагментировалось.

«Передняя часть упала уже на дно провала, а задняя часть, состоявшая из задних конечностей, тазовой части, — они еще находились в мерзлоте и в последующем тоже были подобраны уже нашими коллегами, которые находились в Батагае», — рассказал заведующий лабораторией Музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов.

Мамонтенок оказался самкой, ее назвали Яной. Точный возраст на момент смерти неизвестен, ей было около года. К этому времени Яна весила уже около 300 килограммов. Сейчас туша весит около 180, поскольку частично мумифицировалась. В университете пояснили, что в то время детеныши мамонтов росли быстро из-за суровых условий — им нужно было стать крупными к зиме, чтобы пережить холода.