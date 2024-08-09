В Якутии нашли мумию древнего шерстистого носорога

Северо-Восточному федеральному университету передали уникальную находку – рог шерстистого носорога, который был обнаружен вместе с мумифицированной тушей.

Уникальные остатки шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis), который бродил по Земле в эпоху плейстоцена, были обнаружены на участке горных работ в Оймяконском районе Якутии.

«Это поистине уникальная находка, которая позволит нам глубже изучить историю региона, ее древнюю фауну, климат и геологические условия», – подчеркнул Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова (СВФУ).

Пока что в распоряжении университета оказался лишь рог массивного млекопитающего. Остальные части вымершего животного, которое когда-то могло достигать в высоту двух метров, будут извлечены позже. По словам старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией «Музей мамонта СВФУ» Максима Чепрасова, новая находка пополнит сведения о жизни одного из самых ярких представителей мамонтовой фауны.

«Мы только что вернулись с места обнаружения шерстистого носорога, где нам передали его рог. Фрагментированная туша была законсервирована, и по предварительной договоренности с партнерами извлечение ее запланировано на осень. Передача рога шерстистого носорога в дар СВФУ является значимым событием. До сегодняшнего дня в коллекции Музея мамонта столь редкой находки не было», – добавил Чепрасов.

Фото: Пресс-служба СВФУ

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Эксперт пояснил, что в новейшей истории СВФУ это первая такая находка – туша шерстистого носорога с мягкими тканями. По морфологическим параметрам переданный задний (лобный) рог принадлежал половозрелой особи.

Чепрасов подчеркнул, что точный биологический возраст и половая принадлежность животного будут установлены после всестороннего исследования самой туши.

«Тогда же мы сможем получить данные по анатомо-морфологическим особенностям, геологическому возрасту, питанию, генетическим связям с ранее изученными находками», – пояснил заведующий.

Ранее в Якутии было обнаружено всего пять останков шерстистых носорогов с мягкими тканями – Вилюйский (1771 г.), Верхоянский (1877 г.), Колымский (2007 г.), Носорожек Саша (2014 г.), Абыйский (2020 г.).

Фото: Пресс-служба СВФУ

Ректор СВФУ Анатолий Николаев также поблагодарил партнеров за передачу ценной находки и вклад в науку.

«Переданный в дар труп ископаемого носорога – не просто ценный экспонат для Музея мамонта, но и невероятный ресурс для научных исследований. Отмечу, что передача находки университету – яркий пример того, как сотрудничество бизнеса и науки может приносить пользу всему региону», – подчеркнул Николаев.

Стоит отметить, что в Якутии обнаружена значительная часть всех известных в мире уникальных находок мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, овцебыков, пещерных львов и других животных давно минувшей эпохи.

Напомним, в июне 2024 года в СВФУ провели аутопсию древнего волка возрастом более 44 тысяч лет. А ещё ранее были изучены останки ископаемых бизона, бурого медведя, жеребенка, щенков древней собаки и других.

Пресс-служба СВФУ