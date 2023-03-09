В Якутии нашли самый древний алмаз. Ему 3,6 миллиарда лет

Ученые полагают, что этот камень может быть древнейшим из обнаруженных алмазов на Земле.

Международная группа ученых установила, что небольшой алмаз, найденный в породах кимберлитовой трубки Удачная в Якутии, имеет возраст 3,6 миллиарда лет. Это наверняка делает его древнейшим алмазом на Земле, собственный возраст которой составляет 4,6 миллиарда лет. Возраст пород был определен методом изотопного датирования.

По данным исследования, алмаз размером 0,3 мм был захвачен растущим минералом – оливином — при температуре более 1400 °C и давлениях более 5,5 Гпа, что соответствует глубинам около 180 километров и началу этапа вхождения нижней границы литосферной мантии древних платформ в глубины области стабильности алмаза.

«Мы также показали, что условия образования алмазов в ту эпоху значительно отличались от характеристик более поздних процессов формирования основной массы добываемых кристаллов. Изменились как среда, так и диапазон температур и давлений, а соответственно, глубин образования более поздних алмазов в более мощной и остывшей литосфере», – Николай Похиленко, научный руководитель Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН.

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По словам Похиленко, в целом эта находка и ее изучение подтвердили ранее умозрительные предположения о времени и параметрах формирования нижних горизонтов литосферы, достигающих значений давлений и температур области стабильности алмаза, и, соответственно, периоде появления в них самых первых на планете алмазов.

Ученый отмечает, что минимальные значения глубин образования изученных алмазов в более холодной литосфере сместились к уровням около 140 километров, что отвечает давлениям около 37 тыс. атмосфер при температурах около 900 °C. Максимальные показатели давлений образования таких алмазов также сместились в сторону увеличения. Так, установленные параметры давлений образования части кристаллов из месторождения Снэп Лейк, открытого сибирскими геологами на северо-западе Канады, составляют около 120 тысяч атмосфер, что соответствует глубинам порядка 300 км, говорит Похиленко.

Статья сибирских учёных «Самая ранняя генерация алмаза: первая находка алмазного включения в кимберлитовом оливине» вынесена на обложку январского номера авторитетного международного журнала MDPI – Minerals.