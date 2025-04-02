В Якутии провели аутопсию мамонтенка Яны

По сохранности тушки Яна считается одним из лучших образцов в мире.

В 2024 году в Верхоянском районе Якутии были обнаружены остатки мамонтенка возрастом более 50 тысяч лет. Тушка животного весила около 180 килограммов, а высота бывшего мамонтенка в холке достигала 120 сантиметров. Малышку назвали Яна. До этого момента в мире было обнаружено лишь шесть тушек мамонтят: почти все из них нашли в России.

В этом году ученые Северо-Восточного федерального университета провели аутопсию Яны – образцы биологического материала были отобраны для проведения полномасштабных исследований. Так они смогут определить образ жизни животного, его диету через анализ содержимого желудка, генетические факторы и точный возраст находки.

«Яна – сенсация для всего мирового научного сообщества. Находка таит в себе множество вопросов, на которые у современной науки пока мало ответов», — рассказал ректор СВФУ Анатолий Николаев пресс-службе университета.

На данный момент исследователям известно, что Яна погибла в возрасте около одного года, а на её внутренних органах в момент аутопсии были обнаружены цисты и паразиты. Неизвестно повлияло ли присутствие этих организмов на жизнь мамонтенка, но ученые намерены сравнить обнаруженных паразитов с их современниками, чтобы отследить эволюцию этих видов.

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«Яна уникальна и, даже несмотря на фрагментирование, имеет невероятное значение для мировой науки», – сказал директор по развитию лаборатории палеогеномики в Европейском Университете Артем Недолужко.

Как отмечают исследователи, тушка моментенка Яны считается лучшей в мире по сохранности и помогает ученым всего мира изучить онтогенез мамонтов и их адаптивные способности.