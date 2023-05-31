В Японии нашли неизвестный минерал – он ярко светится

Находка была сделана в префектуре Хоккайдо.

Открытие сделала группа ученых, в том числе из Института химических исследований Сагами недалеко от Токио и Университета Осаки.

Находка представляет собой своего рода органический минерал, состоящий из таких элементов, как углерод и водород, которые встречаются в живых организмах. У минерала светло-желтый цвет (при естественном освещении), но он излучает ярко-желтый (или желто-зеленый) свет в ультрафиолетовых лучах.

Исследователи говорят, что один кусок минерала содержится в опале, который они добыли в лесу в городе Шикаой, а другой – в камне, найденном в городе Айбецу минералогом-любителем.

Реклама

В Японии нашли 7000 островов, о существовании которых не знали читать

Детальный анализ показал, что это минерал нового типа, состоящий из материала под названием «бензопирен». Некоторое количество этого материала содержится в нефти. Минерал получил название «хоккайдоит».

Предполагается, что хоккайдоит образовался после того, как остатки живых организмов под землей были нагреты вулканами. Ученые говорят, что новая находка может пролить свет на механизм образования нефти.

В настоящее время минерал выставлен в центре для посетителей геопарка Токачи Шикаой.