В Японии нашли новый вид маленьких динозавров

Длина древних рептилий достигала всего 80 сантиметров.

Международная команда палеонтологов обнаружила новый вид динозавров, остатки представителя которого были найдены рядом с городом Тамбасасаяма в Японии. Он получил название Sasayamagnomus saegusai.

Анализ окаменелостей показал, что этот динозавр относится к группе цератопсов — травоядных динозавров, известных своими большими рогами и костяными оборками на голове.

Самым известным представителем этой группы является трицератопс, который жил около 68 миллионов лет назад. Новый вид цератопсов был меньше своих собратьев. Длина его тела составляла всего 80 сантиметров, а вес достигал 10 килограммов. Для сравнения, взрослый трицератопс весил 12 тонн при длине до девяти метров. Палеонтологи считают, что этот динозавр был более древним, чем его крупные собратья.

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Учёные предполагают, что цератопсы могли мигрировать из Азии в Северную Америку около 110 миллионов лет назад, когда восточная часть Евразии и Северная Америка были соединены Беринговым мостом. Кроме того, глобальное потепление привело к появлению обширных лесов в Арктике, что способствовало распространению цератопсов по континентам.

Ранее сообщалось, что палеонтологи впервые обнаружили пупок динозавра.