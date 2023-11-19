В Японии нашли уникальный клад – сто тысяч древних монет

Эксперты оценивают возраст клада в 2000 лет.

Во время строительных работ в городе Маэбаси в центральной Японии был обнаружен огромный тайник со 100 000 древних монет. Среди них есть редкий образец «Бан Лян», первой единой валюты Китая. Монеты были скреплены соломенными шнурами, называемыми «саси». Исследователи считают, что клад был спрятан в период войны.

Учёные подтвердили, что из 334 исследованных монет как минимум 44 монеты относятся к периоду 175 г. до н.э.–1265 г. н.э. Рассматриваемые монеты в основном ведут свое происхождение начиная от династии Западная Хань в Китае до династии Южная Сун. Эти монеты Бан Лян были изначально выпущены первым императором Китая Цинь Ши Хуаном около 210 г. до н.э. Их использование продолжалось в эпоху династии Западная Хань, пока на смену не пришли монеты У Чжу в 118 году до нашей эры.

Последняя монета, датированная 1265 годом, предполагает, что коллекция была захоронена в период Камакура (1185-1333 годы), но дальнейший анализ может скорректировать эту датировку. Согласно заявлению правительства города Маэбаси, вполне вероятно, что монеты были спрятаны по соображениям безопасности во время Камакура Дзидай – исторической эпохи, начавшейся с приходом к власти сёгуната Камакура в 1192 году нашей эры.

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Монета Бан Лян, выпущенная во времена династии Западная Хань Фото: Public Domain

Этот период был отмечен гражданскими войнами, восстаниями и конфликтами, поскольку различные кланы самураев боролись за власть и территорию. Это привело к развитию феодальной системы в Японии, при которой могущественные региональные элитные военные феодалы из самураев (даймё) пользовались значительной автономией в своих владениях.

В конце концов, после двух монгольских вторжений в период между 1270 и 1285 годами и внутренних распрей сёгунат начал ослабевать, что привело к его окончательному падению в 1333 году во время Реставрации Кемму, когда императорский двор в Киото восстановил центральную власть.

Обнаруженные артефакты теперь представлены на «Выставке недавно раскопанных культурных артефактов 2023» в районе Отемачи города Маэбаси.