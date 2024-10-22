В Японии научились выращивать цыплят без яиц

Необычное открытие может иметь важное значение в научных исследованиях.

Реклама

Японские ученые из университетов Цукуба и Окаяма разработали инновационную методику выращивания цыплят без использования яиц. Эта технология позволяет отслеживать каждый этап развития эмбриона птицы. Раньше, когда куриный эмбрион помещали в искусственную среду, его оболочка быстро высыхала, что мешало нормальному развитию и появлению здорового птенца.

Но благодаря новой технологии ученые решили эту проблему, поместив контейнер с эмбрионом в вибрирующую установку. Они также определили оптимальную скорость вращения – 10 оборотов в минуту. Кроме того, ученые добавили в смесь кислород и порошок из яичной скорлупы. Была обнаружена необходимость немного покачивать контейнер с эмбрионом вперед-назад каждые 3-10 часов в течение первых двух дней.

Это способствовало значительному увеличению процента вылупления здоровых птенцов. Исследователи отмечают, что данная технология не предназначена для использования в птицеводстве, но может иметь важное значение в научных исследованиях в таких областях, как токсикология, исследование стволовых клеток, регенеративная медицина и биомедицина.

Ранее японские ученые обнаружили у синиц способность к символической жестикуляции.