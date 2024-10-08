В Японии обнаружили древнейшую таблицу умножения: ей 1300 лет

Дощечка использовалась для подсчёта рабочих дней чиновников или налоговых вычислений, предполагают исследователи.

Более двадцати лет назад в развалинах дворца Фудзивара в префектуре Нара была обнаружена небольшая вытянутая деревянная дощечка, которая оказалась частью старейшей таблицы умножения, найденной в Японии.

Национальный научно-исследовательский институт культурных ценностей Нары объявил об удивительном открытии только сейчас. Исследователи рассказали, что дощечка размерами 16,2 сантиметра на 1,2 сантиметра является частью более крупной таблицы длиной 33 сантиметра.

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Изучение таблички под инфракрасными лучами показало несколько горизонтальных надписей китайскими иероглифами, или кандзи (они используются в современной японской письменности). Например, учёным удалось расшифровать несколько первых записей с таблицы умножения, записанными в одну строку: 9×9 = 81; 4×9 = 36 и далее 6×8 = 48.

Сначала исследователи предположили, что табличка была чем-то вроде учебной доски, однако теперь считается, что она использовалась именно в административных целях – артефакт обнаружили на месте древнего города Фудзиваракё, который являлся столицей Японии с 694 по 710 год и был построен по китайской модели. Находка была сделана в помещении, которое могло использоваться как офис для стражников правительственных лиц — поэтому, скорее всего, назначение у неё было вполне практическое.

Обнаруженная дощечка датируется концом VII – началом VIII века нашей эры. Хотя некоторые учёные предположили, что она могла быть сделана и ранее, в курганный период эпохи Кофун, начавшейся в III веке нашей эры. Подобный стиль записи и количество уравнений в строке — другие таблицы найденные в Японии обычно имели по 2-3 уравнения, а не пять — соответствует стилю династии первой китайской империи Цинь и второй династии Хань.