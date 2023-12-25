В Японии обнаружили вымершего морского «голубого дракона»

Его возраст оценивается в 72 миллиона лет, и он отличается от вымерших сородичей удивительной особенностью.

Ученые в Японии обнаружили почти полную окаменелость древнего морского монстра – мозазавра – размером с большую белую акулу. Вероятно, этот хищник вовсю терроризировал древние океаны, в которых он обитал. Доисторический зверь, которого исследователи назвали «голубым драконом», имеет необычное строение тела – этим он выделяется среди вымерших сородичей, что сразу бросилось в глаза палеонтологам.

Уникальные окаменелости, возраст которых составляет около 72 миллионов лет, были обнаружены вдоль реки Аридагава в префектуре Вакаяма на острове Хонсю. Они принадлежат к никогда ранее не встречавшемуся виду мозазавров – эти рептилии обитали в воде и были высшими морскими хищниками в меловой период (145-66 миллионов лет назад).

Исследователи назвали нового мозазавра Megapterygius wakayamaensis и отнесли его не только к новому виду, но и выделили в отдельный новый род. Новый род Megapterygius переводится как «крупнокрылый» – в честь необычно больших задних ласт существа, а название вида wakayamaensis соответствует префектуре, где оно было обнаружено.

Мозазавры имеют схожее строение тела, и между видами существует очень мало различий. Но M. wakayamaensis стал исключением, и это удивило учёных;

Как и другие мозазавры, M. wakayamaensis имел дельфиноподобное туловище с четырьмя веслообразными ластами, морду как у аллигатора и длинный хвост. Но ещё у него обнаружился спинной плавник, как у акулы или дельфина, которого нет ни у одного другого вида мозазавров! А больше всего исследователей смутил размер задних ласт нового мозазавра, которые были даже длиннее передних. Это не только первый случай среди мозазавров, но и чрезвычайно редкий случай среди всех ныне живущих и вымерших водных видов.

Почти у всех водоплавающих животных самые крупные ласты расположены впереди тела, что помогает им ориентироваться и передвигаться в воде. Иметь крупные ласты сзади – это как если бы автомобилем надо было управлять ведущими задними колесами – это значительно затруднило бы быстрые повороты.

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«Ни у кого из ныне живущих видов нет такой морфологии тела – от рыб до пингвинов и морских черепах. Ни у кого нет четырех больших ласт, которые они используют вместе с хвостовым плавником», – Такуя Кониси.

Исследователи подозревают, что вместо того, чтобы использовать задние ласты для поворота, M. wakayamaensis наклонял их вверх или вниз, чтобы быстро нырнуть вниз или всплыть вверх сквозь толщу воды. Возможно, это помогало мозазаврам в охоте. А спинной плавник мог облегчить им поворот и нейтрализовать дополнительное сопротивление задних ласт, добавляют ученые.

Новый вид мозозавра был размером примерно с большую белую акулу (Carcharodon carcharias), которые вырастают до пяти метров в длину. Однако другие его сородичи могли вырастать до 17 метров в длину!