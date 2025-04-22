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В Японии придумали новый способ борьбы с морской болезнью

В Японии придумали новый способ борьбы с морской болезнью

Он включает в себя метод акустической стимуляции.

Японские ученые придумали как бороться с симптомами укачивания с помощью специального звукового сигнала. 

Исследовательская команда во главе Такумой Кагавой и Масаси Като разработали аппарат, который влияет на внутреннее ухо звуковыми волнами определенной длины. Подобная кратковременная стимуляция происходит на оптимальной частоте 100 Гц и получила название «звуковая приправа» (sound spice). 

Ученые утверждают, что благодаря воздействию на органы внутреннего уха, отвечающие за равновесие, сигнал помогает избавить людей со слабым вестибулярным аппаратом от тошноты и головокружения. Причем предполагается, что симптомы морской болезни уменьшаются уже после одной минуты воздействия.

В ходе эксперимента все участники отметили улучшения своего состояния во время симуляции «укачивающей» поездки. Теперь исследователи планируют и дальше развивать свой аппарат – люди страдающие от морской болезни смотрят на подобные эксперименты с большой надеждой.

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