В Японии решили открыть огромный таинственный гроб

На его поверхности нанесены символы для защиты от сил зла.

Японские археологи, которые проводили изыскательские работы в руинах крепости Ёсиногари на вершине холма, нашли древний каменный гроб — крупнейший из всех, что известны науке.

Длина могилы составляет 3,2 метра — в 1,5 раза больше типичного размера могильных ям исторического периода Яёй, обнаруженных ранее. В могиле находится гроб длиной около 2,3 метра, который относится к позднему периоду Яёй. Ширина саркофага составляет 65 сантиметров, а сам он сложен из четырех каменных плит.

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Крепость Ёсиногари расположена в провинции Сага, к северо-западу от Кюсю, на самом юго-западе гряды главных островов Японии. В поздний период эпохи Яёй (она длилась около 700 лет) крепость стало крупнейшим в стране поселением, окруженным большим внешним рвом в форме буквы V. Крупные гробы среди руин Ёсиногари находили и раньше, однако нынешняя находка стала крупнейшей из всех.

Археологи выяснили, что могилу рекордной длины создали между второй половиной II века и серединой III века, когда существовало государство Яматай. На поверхности гроба видны отметины — предположительно, они были оставлены очень острыми металлическими инструментами. Эти знаки пока не расшифрованы, но некоторые их них сильно напоминают японский символ «Катана».

Такие символы в древней Японии применяли для защиты похороненного человека от сил зла. Специалисты предполагают, что в найденной могиле мог быть похоронен очень влиятельный человек — дело в том, что простолюдина вряд ли стали бы погребать на вершине холма. На особенное захоронение указывает и внешний вид гробницы. Открыть ее власти префектуры Сага намерены уже пятого июня.

Ранее ученые использовали нейтронную томографию, чтобы заглянуть внутрь шести запечатанных древнеегипетских гробов, в которых, как оказалось, похоронили животных.