В Японии ученые получили потомство от двух самцов мышей

Самки не принимали участие в процессе (по крайней мере, генетически). Их использовали как инкубатор.

Специалисты Осакского университета (Япония) получили потомство от двух самцов мышей — об этом рассказал профессор Кацухико Хаяси. Речь идет о получении потомства от двух биологических отцов.

Ученые смогли создать стволовую клетку из клетки кожи отца мыши, а затем удалили из нее Y-хромосомы, которые отвечают за мужские гены, и дублировали X-хромосомы, таким образом превратив ее в яйцеклетку. Эту яйцеклетку они оплодотворили спермой другого самца и пересадили в самку для дальнейшего вынашивания и рождения детенышей.

Спустя 600 попыток имплантации таких яйцеклеток в самок родились семь детенышей. Они продолжали вести здоровый образ жизни, а затем обзавелись собственным потомством. Авторы исследования считают, что их работа может стать ключом к решению проблемы женского бесплодия.

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