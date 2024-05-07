В Японии ученые тестируют способ выращивать людям новые зубы

Для достижения эффекта голливудской улыбки потребуется всего одна инъекция.

Ученые из Японии заявили о скором начале испытаний нового препарата, который призван стимулировать рост дополнительных «третьих» зубов. Тестирование стартует в июле 2024 года, а к началу 30-х годов XXI века разработчики планируют выпустить его на рынок. Авторы идеи утверждают, что для достижения эффекта голливудской улыбки потребуется всего одна инъекция.

Представители фармацевтической компании Toregem BioPharma объясняют, что они создали антитела, способные подавить ген, мешающий росту новых зубов. Белок воздействует на работу так называемых зубных зачатков, из которых появляются молочные и коренные зубы.

Тестирование пока проводилось только на животных: новый набор зубов успешно вырос у мышей и собак. Важным этапом стали успешные эксперименты на хорьках. Зубные зачатки этих хищных куньих похожи на человеческие, поэтому появление у них новых зубов между уже имеющимися вселяет надежду на эффективность препарата для человека.

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В случае успеха разработка может стать альтернативой имплантам и зубным протезам. Исследователи уточняют, что в первую очередь новая методика будет применяться для лечения пациентов с врожденной потерей зубов. Она также поможет людям, страдающим от анодонтии — заболевания, которое вызывает нарушение роста зубов. Эти пациенты с детства сталкиваются с проблемами при жевании, глотании и речи. Инъекция также позволит восстановить улыбку тем, кто потерял зубы из-за склонности к кариесу.

Ранее археологи нашли в Грузии человеческий зуб возрастом 1,8 млн лет.