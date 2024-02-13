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В Японии вывели поросенка для пересадки органов людям

Фото: Unsplash

Достижение может решить проблему нехватки органов в медицине.

Специалисты компании PorMedTec (Япония) сумели вывести поросенка, органы которого в будущем могут быть трансплантированы людям и спасти не одну жизнь. Саму технологию трансплантации разработали в США, но японские ученые смогли применить импортированные из Штатов клетки для успешного клонирования поросенка.

Первая успешная межвидовая трансплантация органов по этой технологии была проведена еще в 2015 году. Тогда в качестве доноров выступили карликовые домашние свинки: в их геном внесли модификации, благодаря которым ткани животных стали совместимым с другими организмами, включая приматов. Почки поросят пересадили макакам, которые после трансплантации прожили 758 дней — эксперимент признали успешным и исследования в этой сфере продолжились. На сегодняшний день уже известно о первых случаях пересадки органов от свиньи к человеку.

«Нехватка донорских органов в медицине трансплантации является насущной глобальной проблемой. В последние годы в Японии трансплантация органов может реально быть проведена только примерно 3%, подавшим на это заявку», — отметили в компании PorMedTec.

Ранее, в ноябре 2023 года, в медицинском центре Мэрилендского университета сообщили о смерти второго в мире человека, которому пересадили сердце свиньи. После трансплантации он прожил шесть недель. 

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