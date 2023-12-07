В Японии запустили крупнейший в мире термоядерный реактор

Эта технология находится в зачаточном состоянии, но некоторые считают ее ответом на будущие энергетические потребности человечества.

Крупнейший и наиболее совершенный в мире термоядерный реактор токамак начал свою работу. Европейско-японский 370-тонный реактор JT-60SA был впервые запущен во время церемонии открытия в префектуре Ибараки в Японии.

Впервые задуманные советскими учеными в 1950-х годах, токамаки представляют собой тороидальные реакторы, которые являются одними из главных претендентов на звание первых коммерчески жизнеспособных термоядерных электростанций. Название представляет собой русскую аббревиатуру от «Тороидальная камера с магнитными катушками».

Токамак представляют собой большую камеру в форме пончика, окруженную магнитными катушками, которые сжимают плазму, состоящую из изотопов водорода, до тех пор, пока она не достигнет невероятных давления и температуры, которые встречаются только внутри Солнца. Вот почему токамаки называют «искусственным солнцем».

В теории добиться термоядерного синтеза относительно легко, но на практике оказалось чрезвычайно сложно построить реактор, который сможет поддерживать устойчивую реакцию термоядерного синтеза, генерирующую больше энергии, чем в него подается. Японский проект Torus-60 (JT-60) реализуется с 1970 года, и JT-60SA является его последней и крупнейшей итерацией.

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В отличие от ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и природный газ, которые находятся под угрозой истощения и представляют угрозу для окружающей среды, сырье, необходимое для токамаков, практически неиссякаемо на Земле. Поэтому термоядерная энергия считается идеальной конечной энергией, которая может помочь планете добиться углеродной нейтральности.

JT-60SA в настоящее время является совместным проектом ЕС и Японии при участии Великобритании, которая подписала отдельное соглашение после выхода из ЕС. Первоначальный реактор несколько раз модернизировался по мере развития технологий, что привело к его полной разборке и повторной сборке в 2013 году, а работы завершились в 2020 году. К сожалению, в 2021 году за этим последовало масштабное короткое замыкание, что потребовало двухлетнего ремонта токамака.

Хотя модернизированный реактор все еще далек от того, чтобы стать практическим генератором энергии, его можно будет использовать для решения многих проблем, а также для тестирования материалов и процедур, которые потребуются для коммерческих станций.

В отличие от ядерного деления, термоядерный синтез не несет в себе риска катастрофических ядерных аварий – подобных той, что произошла на Чернобыльской АЭС в 1986 году – и производит гораздо меньше радиоактивных отходов, чем нынешние электростанции.