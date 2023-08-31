В ЮАР нашли древнейшие следы человека в обуви

Их возраст насчитывает около 100 тысяч лет.

Древние люди стали носить обувь около 100 тысяч лет назад — к такому выводу пришли ученые из Университета имени Нельсона Манделы (ЮАР). Специалисты выяснили это, исследовав следы человека на каменных плитах, обнаруженные в нацпарке Гарден-Роут (южное побережье Кейптауна). Исследователи обратили внимание, что эти следы отличаются ясной и резкой границей. При этом в них не просматривались отпечатки пальцев, словно их оставила не босая нога, а подошва.

Кроме того, ученые заметили даже крошечные углубления, которые могли остаться от шнуровки. Аналогичные следы были найдены и в парке Гуакамма. Возраст отпечатков из Гарден-Роут составил 79-148 тысяч лет, из Гуакаммы — 73-136 тысяч лет. В рамках эксперимента специалисты смастерили примитивную сандалию и сравнили оставленные ей отпечатки с древними образцами — они оказались весьма похожи.

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Точная дата изобретения обуви человечеством на данный момент остается неизвестной. Дело в том, что в древности обувь изготавливали из мягких тканей, которые со временем распадались, а потому плохо сохранялись в археологической летописи. Возраст древнейшей сандалии, дошедшей до наших дней, составляет около девяти тысяч лет.

Ранее было принято считать, что обувь существовала уже около 50 тысяч лет назад. В то время люди стали мигрировать в холодные регионы и там без нее было не обойтись. Однако работа исследователей из Университета имени Нельсона Манделы показывает, что обувь могла появиться и гораздо раньше. Впрочем, результаты ученых пока нельзя считать явным доказательством этой версии. Независимые эксперты предполагают, что отпечатки мог оставить некий неизвестный вид гоминидов с плоской стопой.

Ранее сообщалось, что международная группа исследователей обнаружила, идентифицировала и описала в ЮАР другой древнейший след человека разумного (Homo sapiens) — его возраст составляет 153 тысячи лет. Отпечаток нашли на территории нацпарка Гарден-Роут, богатого на окаменелости.