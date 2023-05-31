В ЮАР нашли древнейший сохранившийся след человека

Возраст отпечатка ноги, оставленного Homo sapiens, составляет 153 тысячи лет.

Международная группа исследователей обнаружила, идентифицировала и описала в ЮАР древнейший след человека разумного (Homo sapiens) — его возраст составляет 153 тысячи лет. Отпечаток нашли на территории Национального парка Гарден-Роут (южное побережье Кейптауна), богатого на окаменелости.

Реклама

«Чуть более двух десятилетий назад казалось огромной редкостью, что возраст следов, оставленных нашими древними предками, может превышать 50 тысяч лет. В то время было зарегистрировано всего четыре участка с такими следами во всей Африке: участок Лаэтоли в Танзании, Кооби Фора в Кении, Нахун и Лангебаан в Южной Африке», — рассказал соавтор исследования Чарльз Хелм из Университета Нельсона Манделы.

На сегодняшний день известно всего 14 следов Homo sapiens возрастом более 50 тысяч лет — все они были обнаружены в Африке. К слову, в районе южного побережья Кейптауна и раньше находили следы Homo sapiens, поражающие своим возрастом — в частности, один из отпечатков был оставлен примерно 71 тысячу лет назад. Но таких древних находок палеонтологи ещё не делали.

Ранее сообщалось, что археолог Мари Вудс случайно обнаружила в Йоркшире (Великобритания) самый большой из когда-либо найденных там следов динозавра — его размер достигает почти одного метра.