В Южной Корее создали электрогенератор на основе полос зебры

Устройство смогло непрерывно генерировать электричество 24 часа в сутки.

Ученые из Института науки и техники Кванджу (Южная Корея) создали особый электрогенератор на основе рисунка полос зебры. Характерные полоски у этого животного, по данным некоторых исследований, необычным образом спасают его от жары — когда зебра перегревается, она приподнимает мех на черных полосках и так отводит от кожи тепло. Корейские специалисты взяли этот принцип на вооружение — и сконструировали биоразлагаемый термоэлектрический генератор (TEG) с «зебриными» полосками.

Черные и белые участки на TEG создают температурный градиент: белый цвет отражает солнечные лучи и охлаждает устройство, а черный, напротив, поглощает тепло. В результате кремниевые наномембраны создают перепад температур и генерируют электричество. И хотя лабораторный прототип TEG был небольшим и служил, скорее, демонстрацией технологии, он все же мог непрерывно генерировать электричество 24 часа в сутки.

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Принцип работы TEG точно такой же, как природная терморегуляция у зебр Фото: Институт науки и техники Кванджу (Южная Корея)

После этого специалисты полностью растворили материалы из прототипа в физиологическом растворе, что доказало его биоразлагаемость. Изобретатели надеются, что их творение найдет широкое применение в гибких и небольших устройствах — к примеру, в электронных браслетах или кардиостимуляторах.

Ранее сообщалось, что специалисты из Тель-Авивского университета (Израиль) создали робота с интегрированным биологическим датчиком — усиками саранчи. Подобные биогибридные роботы могут диагностировать заболевания и применяться в медицине. Кроме того, их может использовать полиция для поиска взрывчатых веществ.