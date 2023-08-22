В захоронениях древних кавказцев нашли котлы. Что из них ели?

Древние люди здесь ели мясо крупного рогатого скота – на это указали следы пищи в извлеченных из захоронений медных котлах.

Древние люди, которые жили на Кавказе в 3700-2900 годах до нашей эры, ели мясо оленей, овец, коз и коров, а также употребляли молочные продукты. К таким выводам пришли археологи из Цюрихского университета (Швейцария), которые проанализировали белковые остатки в семи древних медных котлах, извлеченных из захоронений в Кавказском регионе. В этих котлах ученые собрали восемь образцов остатков пищи, а затем успешно извлекли из них белки, содержащиеся в крови, мышечной ткани и молоке.

При этом наличие белка теплового шока бета-1 указало на то, что котлы использовались для приготовления мяса оленя или крупного рогатого скота — к примеру, коров, яков или азиатских буйволов. В свою очередь наличие молочных белков овец или коз исследователи связали с тем, что котлы использовались еще и для приготовления молочных продуктов.

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Радиоуглеродное датирование показало, что котлы, предположительно, использовались между 3520-3350 годами до нашей эры. В то время существовала археологическая майкопская культура, распространенная в предгорьях Северного Кавказа в раннем бронзовом веке. Это означает, что котлы, исследованные швейцарскими учеными, более чем на три тысячи лет древнее любых сосудов, проанализированных ранее.

При этом у котлов есть как следы износа от использования, так и признаки ремонта. Все это указывает на то, что они высоко ценились, требовали большого мастерства для изготовления, а также служили важными символами богатства или социального положения.

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