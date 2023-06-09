Ветеринары нашли способ стерилизовать кошек без операции: нужен всего один укол

Исследователи надеются, что эта практика будет применяться повсеместно.

Стерилизовать кошку – это норма среди хозяев домашних питомцев, но не все так просто, когда речь заходит о контроле популяции бездомных животных. Стерилизовать бездомных кошек сложно и не слишком практично: это дорого, требуется инвазивная операция. Теперь ученые разработали и испытали новый метод, который делает кошек бесплодными с помощью генной терапии и всего лишь одной инъекции.

По данным Международной организации по защите и благополучию животных (IAPWA), в мире насчитывается более 480 миллионов бездомных кошек. Мало того, что они представляют опасность друг для друга и домашних кошек, они могут стать опасным инвазивным видом (это произошло на множестве островов и в Австралии): кошки с легкостью уничтожают местную дикую фауну в любой стране, куда они попадают.

Удаление яичников является предпочтительным и гуманным вариантом контроля их популяции, но отлов и хирургическое вмешательство на миллионах кошек – явно непростая задача.

«Стерилизацию трудно реализовать в больших масштабах, потому что операции требуют общей анестезии, адекватно оборудованного хирургического помещения и большего количества ветеринаров, чем имеется в настоящее время», – Билл Суонсон, ведущий автор нового исследования.

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Теперь ученые разработали альтернативу, которая обещает значительно упростить этот процесс. Одной дозы генной терапии антимюллеровым гормоном (АМН) было достаточно, чтобы стимулировать «постоянную контрацепцию» у самок кошек.

Процесс включает введение генной терапии в мышцы животных, в результате чего клетки производят гораздо больше АМН, чем обычно. Этот гормон останавливает созревание фолликулов яичников, эффективно предотвращая выход яйцеклеток.

Команда проверила эту технику на шести кошках женского пола и сравнила их с тремя кошками, не получавшими инъекцию. У кошек, получивших инъекцию, уровень АМН оказался примерно в 100 раз выше, чем у кошек из контрольной группы. Исследователи зафиксировали очевидный противозачаточный эффект уже через год после введения инъекции.

«Доказательства эффективности этой практики убедительны. У всех "контрольных" кошек родились котята, но ни одна из кошек, прошедших генную терапию, не забеременела», – Линдси Вансандт, соавтор исследования.

Ученые наблюдали за кошками в течение трех лет после введения инъекции и не обнаружили никаких неблагоприятных побочных эффектов. Кроме того, все исследованные кошки обрели хозяев после испытания.